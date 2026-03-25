さまぁ〜ずの三村マサカズ（58）が3月22日、XにてR-1グランプリ（フジテレビ・関西テレビ系）に言及。その投稿が物議を醸している。【もっと読む】木村拓哉の“気遣い”も〈老害〉呼ばわり…Snow Manのアルバム“受け取り拒否”が物議でファン分裂？三村は「審査員に対してのリスペクトがないな。R-1。いいことばっかり言ってたよ。審査員。優勝した人は感謝しなきゃ」とポスト。これは、今大会で優勝した今井らいぱち（38）が