ロシアではいま、賞味期限切れの食品で食いつなぐ人が現れている。極東ウラジオストクでは、女性が1年近く期限切れ食品ばかりで暮らしていると現地メディアが報じた。ウクライナ戦争の戦費と物価高が家計を直撃しているためだ。プーチン大統領は物価を「想定内」と公言するが、実際の生活はまったく異なると海外メディアは指摘する――。写真＝©Sergei Bobylev／TASS via ZUMA Press／共同通信イメージズ2026年2月26日、モス