名古屋の老舗海苔店によると、ここ数年で海苔の価格は約1.8倍に高騰しているといいます。有明海の不作や雨不足の影響も指摘され、おにぎりなど身近な食品にも影響が広がっています。 ■老舗海苔店でも続く値上げ 名古屋市中村区にある創業95年の海苔問屋「荒木海苔店」。店頭には、焼き海苔や味付け海苔など厳選した国産海苔を中心に数多くの商品が並びます。そんな海苔は今や高嶺の花の存在となっています。