嵐のラストツアー「We are ARASHI」が3月13日、北海道の「大和ハウス プレミストドーム」からスタートしたが、オークションサイトやメルカリなどではツアー関連商品の出品が話題になっている。中でも客席に飛ばされた「銀テープ」に4万円の値がつき、波紋が広がっている。【もっと読む】経済効果1000億円！「嵐」ラストコンサートの心憎い演出と現地の熱狂をファンが語る「銀テープ」（写真）とは、コンサート中に“キャノン砲”