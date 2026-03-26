2026年3月24日、中国メディアの第一財経は、上海の中古住宅市場で月間成約件数が数年ぶりに「3万戸の大台」に迫っていると報じた。記事は、不動産業界では月間成約2万戸が市場の好不調を分ける目安とされ、3万戸を超えると「明確な活況」に入ったと見なされると紹介した。そして、22日時点で上海全市の中古住宅成約件数は2万1443戸、1日平均は約975戸に達したほか、9〜15日の週間成約も7233戸と21年以来の最高を記録しており、この