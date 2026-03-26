「りえさんは繊細な性格なので世間の声に気を病むのではないかと心配もしたんですが……。すぐそばで守ってくれる存在がいるので、大丈夫みたいです」こう語るのは制作関係者。2月28日（現地時間）、イタリア・ミラノで行われたラグジュアリーブランド「ボッテガ・ヴェネタ」の2026-2027秋冬コレクションのショーに登場した宮沢りえ（52）のスタイルに賛否が寄せられていた。「りえさんは胸元と背中が大きく開いた漆黒のロングドレ