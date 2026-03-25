キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は、せっかくの旅行を台無しにしかけた絶望からの大逆転劇を紹介する。念願の京都一人旅で、後ろポケットの財布を紛失。「顔面蒼白になった」息子は、妻に助けを求めるも拒絶され、一文無しの絶望的な状況へ。しかし、再度駅に電話すると奇跡が舞い込む――。※※※※せっかくの旅行が財布を失くして台無しに…そんな絶望的状況から一転、