大手ネット通販サイト「楽天市場」で今、アカウントを乗っ取られる被害が相次いでいます。アカウントを乗っ取っていたとみられるのは、中国の業者。JNNが追跡しました。被害に遭った女性「自分の購入履歴を見たら、身に覚えがない注文が1件あって」埼玉県に住む30代の女性。3か月前、大手ネット通販サイト「楽天市場」で使用するアカウントが突然乗っ取られ、商品を勝手に購入されてしまったといいます。そのなかで、ひとつ不可解