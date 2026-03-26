元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が「収録番組を途中退席」したと伝えた。２６日までに自身のインスタグラムを更新し、タレント・アンミカの誕生日をまずは祝福。「ヒルナンデス生放送の次の収録で偶然にもミカちゃんと一緒だったので。誕生日当日だし、サプライズで楽屋訪問。ミカちゃんお誕生日おめでとう」と、バースデーケーキも準備した。「そして…」と話を続け、「収録の後に大阪に移動しなくちゃいけなくて。新