アメリカのトランプ大統領の支持率は36％に下落し、イランへの軍事作戦に伴う原油価格の高騰などを受け、2期目の就任以降最低となったことがわかりました。ロイター通信と調査会社のイプソスは3月20日から23日にかけて国内の1272人の成人を対象にインターネットで世論調査を行いました。その結果、トランプ大統領の支持率は36％と前の週の調査から4ポイント下落し、2期目の就任以降、過去最低となりました。イランへの軍事作戦に伴