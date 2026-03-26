2015年完成のトンネルも遂に開通へ！兵庫県は2026（令和8）年3月19日、県道「広畑青山線バイパス」が4月26日（日）16時に暫定2車線で開通すると発表しました。【渋滞も緩和されるか!?】これが「製鉄所−姫路バイパス」直結ルートです（地図・写真で見る）本ルートは播磨の臨海エリアである広畑地区と、国道2号「姫路バイパス」を直結する延長2.3kmの南北幹線です。開通後は、臨海部にある広大な日本製鉄の製鉄所（瀬戸内製鉄所