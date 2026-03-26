テレビ東京系「バカリズムのちょっとバカりハカってみた！」が２５日、放送され、バカリズムがＭＣを務めた。世の中のあらゆるものをハカりまくる徹底検証バラエティー。この日、ゲストのあのちゃんこと歌手でタレント・あのが「最近、頭を抱える悩み」の話題で「最近、特に疑問なのが。靴下の両足がそろわない…。分かります？」と話すと、バカリズムも「めちゃくちゃ分かります…」とうなずいた。あのちゃんが「あれ、な