若者のSNS依存をめぐる裁判で、アメリカ・カリフォルニア州の地裁の陪審団は25日、運営企業のメタとグーグルに責任があるとする評決を下しました。この裁判は、カリフォルニア州に住む20歳の女性が、インスタグラムやYouTubeなどに依存しうつ病を発症したとして、運営企業のメタなどを相手取り提訴したものです。これまでの裁判で原告側は、アルゴリズムや自動再生機能などについて、「若者の脳が中毒状態に陥るように意図的に設計