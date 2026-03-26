3月20日2時20分ごろ、三重県亀山市の新名神高速道路下り車線の野登（ののぼり）トンネルで計6人が死亡する多重事故が発生した。三重県警は、広島県安芸高田市に住むトラック運転手・水谷水都代容疑者（54）を現行犯逮捕。自動車運転処罰法違反（過失致死）の疑いで捜査が進んでいる。【写真】「未亡人かなにかかと…」「親子3人暮らし」6人死亡事故を起こした水谷水都代容疑者の生家、家宅捜索が行われた営業所ほか事故当時、