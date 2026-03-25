『ヒューマングルメンタリーオモウマい店』（日本テレビ系）や『相葉ヒロミのお困りですカー？』（テレビ朝日系）など、多くのレギュラー番組を抱えるヒロミ。テレビ露出が途切れないが、彼の番組がひっそりと“前倒し終了”していて──。その番組とは、月曜21時のバラエティ番組『タミ様のお告げ』（TBS系）。ヒロミと東野幸治がMCを務める同番組は、かつてMCとして中居正広も出演していた。「2024年10月、ヒロミさん、東野