2017年にデビューし、セクシー女優として人気を博した生田みくさん（28歳）。2023年2月末をもってセクシー女優を引退し、2024年4月には結婚したことを発表。その後は「ほぼ一般人」としてSNSでの発信を続けている。「年下の夫は映画監督。彼が人生で初めてできた彼氏なんです」厳格な家庭環境で育ち、男性経験もほとんどないままにセクシー女優の道へ。そのなかで出会った現在の夫との関係性や、業界から離れた今だからこそ語れる