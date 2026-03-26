「これが子供を持つ親のすることなのか」「人として一線を超えている」【写真】「はい、ごっくん」「何味？」排泄物を“罰ゲーム”として食べさせ…“鬼畜リンチ事件”の主犯格・山下諒被告大阪・日本橋の「オタロード」に軒を連ねるトレーディングカード店で行われていた、耳を疑うような凄惨な事件。2月に判決が出たことを機に、同事件の詳細や裁判のようすを報じた『文春オンライン』の記事が話題を呼んでおり、Yahoo!ニュー