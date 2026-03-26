「ニッカウヰスキー」が26日、公式Xを更新。札幌すすきののランドマークとなっている交差点の同社巨大看板のリニューアルを発表した。「お知らせ」と前置きした上で「札幌・すすきの交差点にあるわしの巨大看板が、ただ今、お色直し中じゃ」と打ち明けた。「すすきのの夜に輝くわしに会いに来てくれた皆には誠に申し訳ないのう。。」とわびた上で「来たる4月7日には新しい顔を見せられるぞい！それまでしばしの間、待っていておく