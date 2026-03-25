陸上自衛隊･富士駐屯地は、静岡･御殿場市内を全裸で徘徊したとして、男性自衛官1人を懲戒処分としたと発表しました。懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊・特科教導隊所属の24歳の男性陸士長です。富士駐屯地の発表によりますと、この陸士長は2025年5月16日の夜、御殿場市内を全裸で徘徊するなどした公然わいせつの疑いで警察に現行犯逮捕されていて、その後、罰金の略式命令を受けていました。この陸士長は、調べに対して、全裸で徘