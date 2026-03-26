東京証券取引所26日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反落した。前日までの2日間で大幅に上昇したため、割高さを意識した売り注文が優勢になった。終値は前日比145円97銭安の5万3603円65銭。東証株価指数（TOPIX）は8.19ポイント安の3642.80。出来高は約21億682万株だった。