ダイハツ工業は26日、フロントガラス下のカバーの取り付けが不十分で、雨水などがブレーキ部品にかかってさびが発生する恐れがあるとして「ムーヴ」「ウェイク」など軽自動車5車種、計40万5963台（2016年9月〜23年6月生産）のリコールを国土交通省に届け出た。スバルブランドの「ステラ」、トヨタブランドの「ピクシスメガ」も含まれる。国交省によると、水を十分に防げず、ブレーキを踏む力を強める「ブースター」にさびが