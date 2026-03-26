グループBTS（防弾少年団）の新曲「SWIM」が、Spotifyにおいて「Dynamite」の約2倍にのぼるストリーミング数を記録し、新たな伝説を書き換えた。26日、世界最大級の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyは、公式SNSに「The BTS Effect（BTS効果）」と題した投稿を掲載。BTSが世界に与えている圧倒的な影響力を数値で証明した。【写真】BTSの『SWIM』MVに出演した美女の正体Spotifyの発表によると、3月20日に5thフルアルバム