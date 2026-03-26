菜々緒ポーズで陰部を見せてくる囚人'23年5月に知人男性をナイフで刺し殺人未遂・銃刀法剣類所持違反などで懲役5年6ヵ月の実刑判決が下ったA子（事件当時28歳）。現在は女子刑務所で服役中だが、身元引受人がおらず満期釈放を待つ身である。そんなA子は「お母さんに手紙を書いていた。いつにも増して涙が出て、冷静でいられないから中断した」などと苦しい心境を書いた上で「母以外の第三者に向けて何かを書くというのも、とてもよ