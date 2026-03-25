旅行会社の東武トップツアーズが2026年3月24日に公式サイト上で、沖縄県辺野古沖で発生した修学旅行生を含む船転覆死亡事故について声明を発表した。「ご報告が遅れましたことを、お詫び申し上げます」3月16日に沖縄県名護市辺野古沖で平和学習中の京都府の同志社国際高の生徒が乗った船が転覆し、船長の男性と女子生徒が死亡したこの事故。船は平時、米軍普天間飛行場の辺野古移設に反対する抗議船として使用されており、法律に基