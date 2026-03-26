ノッティンガム・フォレストは今季、指揮官の交代を頻繁に行なっている。ヌーノ・エスピリト・サント体制でスタートしたものの、シーズンが始まるとすぐに解任。後任は昨季トッテナムを率いていたアンジェ・ポステコグルーとなった。しかしポステコグルーは公式戦8戦未勝利という不名誉な記録を作ると、わずか39日で解任されてしまう。第8節チェルシー戦に0-3と敗れたのちにクビを通告されたポステコグルーは、そのときのことをオ