【バンコク＝井戸田崇志、ワシントン＝坂本幸信】イランによる要衝ホルムズ海峡の封鎖状態が続き、アジアの原油不足が深刻さを増している。輸入の大半を占める中東からの調達が困難な状況で、米国の一時的な制裁緩和でロシア産原油の購入を検討する国も相次ぐ。ウクライナ侵略を続けるロシアを利する恐れがあり、欧州などが懸念を強めている。原油輸入の９割超を中東に依存フィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領は２４