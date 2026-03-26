ユニクロは3月25日、女の子の成長過程における身体や心の変化に寄り添うガールズインナー「エアリズムファーストブラ」のリニューアルを発表した。2026年春夏のラインナップとして登場する本製品は、はじめてのブラ選びを前向きに捉えられるよう、より快適でやさしいつけ心地を追求している。ガールズインナー「エアリズムファーストブラ」○成長期の女の子に寄り添う「エアリズムファーストブラ」のリニューアル2026年春夏モデル