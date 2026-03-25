◇MLB オープン戦エンゼルス 3-0 ドジャース(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)エンゼルス・菊池雄星投手が試合前に報道陣の取材に応じ、準々決勝敗退となったWBC(ワールドベースボールクラシック)へ私見を語りました。「WBCも道半ばに終わってしまっているので、不完全燃焼のままシーズンに入る感じ」と現在の心境を明かした菊池投手。「逆にやり切った感じは全くなくて、むしろやれることがあったかなという思いや悔しさを