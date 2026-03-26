フジテレビ系「ＥＸＩＴＶ」が２４日に放送され、ＥＸＩＴ・兼近大樹、りんたろー。が出演した。この日は、５年半、１９１回続いた番組の最終回。ゲストにお笑い芸人明石家さんまがサプライズゲストで登場した。まさかの大物登場に２人は絶叫。「ウソ！ウソ？ウソ！さんまさん、来てくれんの！ヤバい…」と混乱した。りんたろー。から冠番組終了の経験について聞かれ、さんまは「テレビ東京で、俺が２５（歳）か６のとき