元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活躍する渡邊渚さん（28）が25日までに更新されたYouTube番組「REAL VALUE」に出演し、あの超有名実業家を“呼び捨て”にする場面があった。この日も“大荒れ”の回だったが、最後に実業家・溝口勇児氏から「最後に渚さんに一言もらって締めたい」とむちゃぶりが。渡邊さんが「イヤだ〜!」と答えに迷っていると、実業家・堀江貴文氏から「じゃあ、ラジオに一回ゲストで出てください