Automatticが運営するホスティングブログサービス「WordPress.com」が、AIによる投稿の作成を可能にする書き込み機能を実装すると発表しました。AI agents can now create and manage content on WordPress.comhttps://wordpress.com/blog/2026/03/20/ai-agent-manage-content/WordPress.comは2025年10月にMCP(Model Context Protocol)のサポートを実装し、AIエージェントによるコンテンツの分析など主に「読み取り」を可能にして