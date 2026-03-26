女優の広瀬アリス（31）が更新したXの投稿の数々が波紋を広げている。発端は3月18日の投稿で、自身が口に手を当て驚いた表情の写真を掲載。この写真を見たユーザーの1人が《推しの結婚が発表された。っていう顔》とコメントし、それを受けて広瀬が22日、“推しの結婚”に対する私見をつづったのだ。【こちらも読む】広瀬アリス&赤西仁の交際報道に《裏切られた》…女性ファンが“オタクアピール”に強い拒否反応広瀬はこの