南海トラフ地震臨時情報が発表された後、続いて新たな巨大地震が発生する確率の新たな試算を政府が公表し、確率が引き上げられました。試算は、過去の地震データの対象期間を広げるなどして計算し直したものです。その結果、南海トラフ巨大地震の臨時情報が発表されてから1週間以内に、マグニチュード8クラスの新たな地震が発生する確率が引き上げられました。「巨大地震注意」が発表された場合は、およそ0.4％からおよそ1％に、「