岩本繊維（京都市西京区）が運営するオーダーメイドパジャマ専門店「つくるパジャマ」は2026年3月25日、一部商品の販売ページで誤ったサイズオプション料金が設定されており、過剰請求が行われていたとして謝罪した。対象の購入者には個別に連絡し、返金対応を行うという。「今後はこのようなことのないよう、確認体制の管理を徹底」つくるパジャマは公式サイトで、「本来は同一であるべきメンズ・レディースのサイズオプション料