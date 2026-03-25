歌手のMay J.が、3月22日放送の『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）に出演。12年前に経験した壮絶なバッシングの裏側を明かし、反響を呼んでいる。「この日、通常よりも判定が厳しい“鬼ハードモード”に挑戦したMay J.さん。1曲目に選んだglobeの『DEPARTURES』を難なく歌い切ると、その後も伸びやかな歌声で次々とクリアしていきました」（芸能記者）そこで話題に上がったのが、2014年公開のディズニー映画『アナと雪の