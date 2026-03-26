ガソリン価格は下がる速度が遅い米国・イスラエルとイランの戦争（中東戦争）は4週目に入った。【写真】トランプ氏、ロックの帝王「プレスリー」の生家訪問でご満悦自らの決断で始めた戦争により、トランプ米大統領は窮地に追い込まれた感がある。11月の中間選挙の争点とされる、生活費に対する有権者の認識が悪化しているからだ。米国のレギュラーガソリンの平均価格は3月20日時点で1ガロン当たり3.91ドルと、1カ月前に比べ