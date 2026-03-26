米ドジャース・大谷翔平選手（31）の個人口座から約1700万ドル（約26億円）を不正に送金した水原一平受刑者（41）の事件。水原受刑者が大谷から盗んだ大金はすべて、違法賭博の胴元とされるマシュー・ボウヤー（50）のもとに流れていた。【写真を見る】身体にびっしりタトゥーが入ったボウヤーの「出所投稿」。大谷の折れたバットを手に取り笑う水原受刑者違法賭博の運営などの罪で米・カリフォルニア州の連邦地裁から禁錮1年1