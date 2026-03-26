デニーズジャパン（以下、デニーズ）と、日清食品は、共同開発した「完全メシ ジャンバラヤ」「完全メシ 海老グラタン」を3月25日から全国のデニーズ店舗（一部店舗を除く）でグランドメニューとして販売を開始した。日清食品が展開する「完全メシ」は、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミン・ミネラルなど33種類の栄養素（「日本人の食事摂取基準」（2020年版）において日本人が摂取すべき量が定められたす