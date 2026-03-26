三重県鈴鹿市の鈴鹿サーキットで3月27日に開幕するF1日本グランプリ。SNSなどでも盛り上がりを見せる中、あるチームの公式Xアカウントの投稿が、思わぬ形で波紋を広げています。F1チーム「アストンマーティン」の公式アカウントが、日本滞在中の光景として、神社の絵馬の写真をXに投稿したところ、一般人の願い事や名前まで写り込んでいました。日本のユーザーから「消してあげて」などの声が寄せられ、3月24日までに投稿は削除さ