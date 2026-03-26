テレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜深2：17）が、25日深夜に放送。森香澄が、自身の苦手な仕事を打ち明ける一幕があった。【写真】森香澄が「ギクシャクしている」人気芸人今回は『苦手仕事克服会』。自分のトリセツ（取り扱い説明書）を業界人に知ってもらいつつ、苦手を克服してオファーを爆増させていくことを目指す。福田麻貫（3時のヒロイン）、新山（さや香）、ニシダ（ラランド）をゲストに