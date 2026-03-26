「還付金0円」となる主な理由 申告する意義について解説ファイナンシャルフィールド

「還付金0円」となる主な理由 申告する意義について解説

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 医療費控除を申告しても、還付金が0円となる理由を解説している
  • 所得が減るため、住民税が軽減される可能性があるという
  • 申告を通じて、医療費の記録を整理できる点も実務上のメリットといえる
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