米国のドナルド・トランプ大統領の自宅「マールアラーゴ」リゾートが位置する選挙区の補欠選挙で、与党・共和党が敗北した。トランプ大統領が公開支持まで宣言して特別に力を入れていた選挙区だったが、中東戦争の長期化に伴う国際原油価格の急騰など、悪化した民心が反映されたという分析が出ている。25日（現地時間）、AP通信などによると、前日に行われたフロリダ州下院87選挙区の補欠選挙で、民主党のエミリー・グレゴリー候補