俳優のオーランド・ブルーム(49)とモデルのルイーザ・レメルとの交際説が浮上している。英紙ザ・サンによると、2025年にオーランドが歌手ケイティ・ペリーと破局して以降、2人は数カ月にわたり静かに関係を深めてきたという。 【写真】匂わせは何だったの？ 世紀のイケメン俳優が突然〝家族ショット〟投稿 関係者の話では、オーランドはロサンゼルス、ルイーザはニュ