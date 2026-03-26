アメリカのトランプ大統領は25日、イランは交渉に応じ、合意をしたがっているが、「そのことを口にすると殺されると恐れている」と主張しました。トランプ大統領「我々は誰も見たことがないほどの勝利を収めている。イランは交渉中だ。合意をしたがっているが、それを口にするとイラン国民や我々に殺されると恐れている」トランプ大統領は25日、イラン側がアメリカとの交渉自体を否定しているのは、交渉担当者がそのことを口にする