NVIDIAのジェンスン・フアンCEOが、コンピュータサイエンティストであるレックス・フリードマン氏のポッドキャスト番組「Lex Fridman Podcast」に出演し、「すでにAGI（汎用人工知能）に到達したと考えている」という見解を示した。ただし、この発言はフリードマン氏が提示した特定の定義を前提にしたAGIである。 Lex Fridman Podcast #494より今回の対談では、NVIDIAがAI時代の中核企業へと成長した背景に加え、AI市場の最前線で