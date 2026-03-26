タレント杉浦太陽（45）が25日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時10分）に出演。妻で元モーニング娘。の辻希美（38）のSNSでの理不尽な炎上について語った。とあるアンケート調査で、妻が夫の「家事アピール」に腹が立つという声が多かったという話になると、ジャングルポケット太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）が、太田のケースに言及。夫婦に密着した番組の中で、太田が「お風呂洗っておいたよ