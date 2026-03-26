◇第98回選抜高校野球大会第8日2回戦大阪桐蔭 6―5（延長10回タイブレーク） 三重（2026年3月26日甲子園）大阪桐蔭が三重に延長10回タイブレークの末に6―5で競り勝ち、2年ぶりにベスト8入り。歴代5位タイとなる春夏通算80勝目をマークした。今秋ドラフト候補で今大会初登板初先発となったエース吉岡貫介（3年）が7四球4暴投と大荒れで、4回1/3を109球2安打5三振4失点で降板。5回途中から好救援を見せていた2番手・石