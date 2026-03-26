京都・南丹市で小学5年の男子児童の行方が分からなくなっています。警察は情報提供を呼びかけています。行方が分からなくなっているのは、南丹市立園部小学校5年の安達結希さん（11）です。警察などによると、安達さんは3月23日の午前8時ごろ、父親の車で学校の敷地内まで送り届けられましたが、その後行方が分からなくなっています。校内の防犯カメラに安達さんの姿は映っていませんでした。安達さんは身長134.5cmの痩せ形、黄色