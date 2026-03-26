無断欠勤や仕事の“中抜け”などを70回した名古屋市職員が、懲戒処分を受けました。名古屋市総務局の男性課長補佐(30代)は、仕事を中抜けして喫茶店へ行ったほか、無断欠勤して子どもの学校行事に参加していました。回数は去年11月までの3年間で70回に上るということで、26日付で停職2カ月の懲戒処分を受けました。業務中に無断で病院へ行ったことが上司らに気付かれず、「休暇を節約したい」と考えたということです。ま