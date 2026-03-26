耳が聞こえなくなる原因には、どのようなものがあるか。児童書『宇宙飛行士を支える医師“宇宙酔い”への挑戦』（金の星社）では、「聞こえない」と訴える子どもたちを診察する模様が描かれる。現代では聞こえないフリをする「詐聴」は100％見抜けるというーー。■耳が突然聞こえなくなった小学生「看護師さん、次の人を呼んでください」JCHO(ジェイコー)東京新宿メディカルセンターの石井正則(まさのり)先生がそう言うと、看護